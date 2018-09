Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Crise de Mourinho continua. Manchester United perde 3-1 com West Ham

Português tem vindo a ser criticado ao longo das últimas semanas devido aos maus resultados e aos problemas no balneário.

14:21

A crise do Manchester United de José Mourinho parece estar para durar. Os 'red devils' voltaram a perder este sábado frente ao West Ham em Londres e o técnico português tem o lugar em risco.



O West Ham esteve a ganhar 2-0 com golo de Felipe Anderson e auto-golo do ex-Benfica Lindelof, Rashford ainda reduziu para o United e colocou o jogo em 2-1 aos 71' minutos, mas o golo de Arnautovic aos 74' deitou por terra as aspirações da equipa comandada por Mourinho.



O treinador português tem vindo a ser criticado ao longo das últimas semanas devido aos maus resultados e aos problemas no balneário, especialmente com Pogba, e tem o lugar em risco segundo a imprensa internacional.