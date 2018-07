Apesar de deitado no chão, Yuri Cortez continuou a fotografar.

Maravilla. Las fotos que hizo el fotógrafo Yuri Cortez tras ser sepultado por los jugadores de #CRO en la celebración del gol que les clasificaba para la final. pic.twitter.com/gUIEHGumnJ — María Blanco (@Mariablanco_) 12 de julho de 2018

El fotografo de AFP salvadoreño Yuri Cortez con los jugadores de #CRO? ? pic.twitter.com/Qh3XiJxwiE — Cantera tv (@canteratv_) 12 de julho de 2018

O fotógrafo da Agence France-Press, Yuri Cortez, dificilmente irá esquecer o que viveu durante o encontro das meias-finais do Mundial 2018 entre a Croácia e a Inglaterra.Logo após o golo que dava acesso à Croácia à final da competição pela primeira vez, os jogadores festejaram junto da zona de publicidade e amontoaram-se em cima do fotógrafo mexicano que, apesar de deitado no chão, continuou a fotografar.Depois dos festejos, os jogadores ficaram preocupados com o estado de saúde do fotógrafo e o defesa Domagoj Vida decidiu mesmo dar-lhe um beijo na testa antes de regressar ao relvado.Nas redes sociais foram muitas pessoas que teceram elogios ao fotógrafo.