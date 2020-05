FPF avança com 3.ª Liga de futebol em 2021/22 e cria megaplano para o Campeonato de Portugal

A Federação Portuguesa de Futebol (FPF) apresentou esta quarta-feira um megaplano de intervenção no Campeonato de Portugal que passará a ser o 4.º escalão do futebol nacional, uma vez que, na época de 2021/22, irá avançar a criação de uma 3.ª Liga, que servirá de acesso à LigaPro.Em comunicado, o organismo dá conta de um "amplo plano de emergência e reestruturação do terceiro escalão do futebol sénior masculino português, resultado da reflexão dos últimos seis meses com as associações e demais sócios FPF", sublinhando que o objetivo é "assegurar o maior número possível de projetos equilibrados; aumentar a competitividade; melhorar a qualidade de jogo; aproximar os adeptos do futebol local; criar espaços de desenvolvimento para o jovem jogador português na transição dos sub-19 para os seniores e garantir um formato adequado ao que se prevê venha a ser a próxima época, no quadro da pandemia COVID-19", a FPF.No plano está assim a criação de uma nova prova em 2021/22, designada para já "III Liga", que servirá de acesso à LigaPro. Já na próxima época (2020/21), competirão no Campeonato de Portugal as 96 equipas: duas vindas da Liga Pro, 70 que permanecem, 20 que sobem das competições regionais e 4 novas equipas B.Nas três épocas seguintes, a III Liga e o Campeonato de Portugal verão o número de clubes reduzir-se até 76.Na nota publicada no seu site oficial, a FPF esclarece ainda que acordou com o Sindicato dos Jogadores que os "profissionais destas competições terão como valor de remuneração base o salário mínimo nacional".