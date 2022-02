FPF rejeita pedido do Boavista para retirar castigo de um jogo de Gustavo Sauer

O Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol rejeitou hoje o pedido do Boavista para despenalizar o castigo de um jogo aplicado a Gustavo Sauer, disse à agência Lusa fonte do clube da I Liga.

"A secção profissional entende que não se vislumbra indiciado qualquer abalo à credibilidade probatória reforçada de que gozam aqueles relatórios oficiais, pelo que se confirma a factualidade descrita nos relatórios, com as consequências disciplinares previstas no regulamento da Liga Portuguesa de Futebol Profissional. Mantém-se inatacável a materialidade subjacente à decisão do árbitro", justificou o órgão federativo.

Gustavo Sauer, de 28 anos, completou uma série de cinco cartões amarelos na derrota ante o Santa Clara (2-1), na terça-feira, em encontro da 20.ª jornada do campeonato, ao ser admoestado aos 73 minutos pelo árbitro André Narciso, que expôs no relatório que o avançado brasileiro "agarrou um adversário, demonstrando falta de respeito pelo jogo".

O Boavista contestou o castigo, recorrendo a imagens do jogo realizado nos Açores, nas quais se pode ver Ricardinho, do Santa Clara, a agarrar Gustavo Sauer, definitivamente afastado das opções do treinador Petit para o jogo com o Vizela, da 21.ª ronda da I Liga.

"Por incrível que pareça, recebi cartão amarelo neste lance e estou fora do próximo jogo. Deixo para vocês julgarem. Tirem as vossas próprias conclusões", lamentou na quarta-feira o dianteiro, numa publicação nas redes sociais, com o vídeo do lance em causa.

O Boavista, 14.º classificado, com 19 pontos, recebe o Vizela, 11.º, com 22, no domingo, às 15:30, no Estádio do Bessa, no Porto, em encontro da 21.ª jornada da I Liga, com arbitragem de Fábio Melo, da associação do Porto.