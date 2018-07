FPF rejeita recurso do União da Madeira e viabiliza Santa Clara na I Liga

Em comunicado, CD confirma a decisão anterior e julga "improcedente o recurso hierárquico impróprio".

Por Lusa | 03.07.18

O Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) considerou esta terça-feira "improcedente" o recurso do União da Madeira no denominado 'caso Santa Clara', viabilizando a participação dos açorianos na I Liga portuguesa.



Em causa está o recurso do União da Madeira da decisão do CD de multar o Santa Clara em 6.210 euros, por utilização irregular de jogadores sub-23 em jogos da II Liga.



Em comunicado hoje publicado, o CD confirma a decisão anterior e julga "improcedente o recurso hierárquico impróprio", apresentado pelos madeirenses, que consideravam estar em causa uma situação punível com perda de pontos.



Em 21 de junho, a direção do Académico de Viseu admitiu, em conferência de imprensa, levar o processo até ao Tribunal Arbitral do Desporto (TAD).



O clube é parte interessada numa decisão final sobre o caso, porque, a confirmar-se uma pena de perda de pontos dos açorianos, poderá assumir o seu lugar na I Liga de futebol.



O advogado do clube, Pedro Ruas, explicou que os beirões podem levar o caso até ao TAD, porque, "na época passada, houve na II Liga 19 clubes que cumpriram e um que não cumpriu".



Pedro Ruas garantiu, então, que "o Académico pondera todos os cenários e mesmo o de avançar com uma providência cautelar que impeça o início dos campeonatos profissionais".