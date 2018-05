Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

França anuncia proibição de transmissão de jogos do Mundial em espaços públicos

Decisão em face da ameaça terrorista existente no país.

19:00

O governo francês anunciou esta terça-feira a proibição da transmissão dos jogos do Campeonato do Mundo de futebol da Rússia em ecrãs gigantes em espaços abertos, em face da ameaça terrorista existente no país.



Em circular enviada aos responsáveis municipais, divulgada pela rádio France Info, o Ministério do Interior determina a proibição de ecrãs gigantes em "espaços públicos abertos".



De acordo com a imprensa, o documento interno foi também enviado para todas as unidades policiais, no sentido de serem tomadas medidas preventivas.



O Mundial2018 disputa-se de 14 de junho a 15 de julho na Rússia.