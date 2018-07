Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

França campeã 20 anos depois

Franceses exploraram o contra-ataque e acabaram com o sonho dos croatas no título.

Por Mário Figueiredo | 01:30

A França derrotou este domingo a Croácia, por 4-2 , na final do Campeonato do Mundo e conquistou o seu segundo título, precisamente 20 anos depois do primeiro.



A Croácia até entrou melhor no jogo e dominou durante largos períodos. Contudo, um autogolo de Mandzukic (18’), após um livre de Griezmann, deu vantagem aos franceses.



Os croatas mantiveram o ascendente e acabaram por empatar através de Perisic (28’). O jogo parecia aberto, mas uma mão na área de Perisec resultou numa grande penalidade, apos o recurso ao vídeo-árbitro. Os franceses voltavam à vantagem por Griezmann. No melhor período croata.

Na etapa complementar, os croatas entraram forte e Lloris nega o empate a Rebic. Pouco depois houve uma invasão de campo por quatro adeptos e os croatas desconcentraram-se.



Os franceses exploravam o contra-ataque e os três prolongamentos da croácia deixavam marcas. Pogba (59’) fez o 3-1 e Mbappé (65’) o 4-1. Mandzukic (69’) ainda reduziu, quando Lloris o tentou fintar, mas o resultado estava feito. Os franceses arrecadam 32,5 milhões de euros e os croatas ficaram-se pelos 24 milhões.