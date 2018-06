Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

França desilude antes da estreia no Mundial

A seleção favorita não apareceu. Surgiu outra sem fio de jogo.

Por João Pedro Óca | 09:14

A França, favorita ao título mundial, não apareceu este sábado em Lyon, no jogo que marcou a despedida antes da partida para a Rússia. A França, que empatou (1-1) diante dos Estados Unidos desiludiu em quase toda a linha.



Os craques gauleses tiveram a bola em seu poder durante quase todo o jogo, mas raramente souberam o que lhe fazer. Sem fluidez ofensiva e com as estrelas Pogba, Griezmann e Mbappé em sub-rendimento, os franceses foram mesmo a perder para o intervalo: um erro de Sidibe resultou no golo de Green.



Os EUA ainda festejaram o segundo, mas o lance foi anulado por fora de jogo. Só depois os gauleses reagiram. As alterações deram outra dinâmica à equipa, que chegou ao empate por Mbappé. Um resultado que mostra as deficiências de um dos tubarões do Mundial.



Até à estreia, no dia 16 com a Austrália, há muito para afinar.