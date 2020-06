Francês Mathieu fica no Sporting para motivar a equipa

Jérémy Mathieu vai permanecer em Portugal para recuperar da lesão ao joelho esquerdo, mas também para motivar a equipa do Sporting até final da época, apurou o CM. Um gesto muito bem visto pela estrutura diretiva, técnicos e principalmente pelos jogadores.O francês lesionou-se num treino no joelho esquerdo e anunciou o final da carreira aos 36 anos. Ainda assim, Mathieu não deixou os companheiros de equipa. A direção de Frederico Varandas deu a hipótese ao antigo central de regressar de imediato a casa, mas o francês prefere continuar no nosso país. O facto de se sentir muito bem em Portugal (está há três épocas em Alvalade) foi outro dos fatores que ajudaram Mathieu a tomar a decisão.Desde que chegou ao Sporting, o antigo internacional gaulês conquistou os adeptos dos leões e os colegas de equipa. Nem mesmo a invasão de Alcochete levou o jogador a mudar de ares. "Uma nova vida vai começar para os quatro [restante família] daqui a um mês. Mal posso esperar e poder aproveitar um pouco mais da vida sem restrições. Mil obrigados, até breve e viva a reforma! ", disse Mathieu na despedida, no dia em que se se lesionou.O já retirado defesa vai realizar nos próximos dias novos exames ao joelho esquerdo para determinar se avança ou não para uma cirurgia.Rúben Amorim, técnico dos leões, considerou o fim de carreira do ex-central uma triste notícia: "O Mathieu era um jogador acima da média no Sporting e em Portugal. Para ele vai ser estranho [agora que decidiu terminar a carreira] não ir ao ginásio, ao treino mas o futebol não é tudo na vida, há outras coisas importantes".Em três épocas de leão ao peito, e apesar de vários problemas físicos, Mathieu esteve em 106 jogos oficiais tendo apontado nove golos.O Sporting vai mudar o figurino da baliza para a nova temporada. Luis Maximiano vai continuar a ser o número 1, mas Renan deve deixar Alvalade. Sem espaço na equipa principal, o brasileiro está a ser apontado ao lugar do uruguaio Muslera no Galatasaray. Na porta de entrada está André Paulo, jovem guarda-redes do Real Sport, de 23 anos, que deve ser aposta para a equipa B, mas de olho no plantel principal. O sueco Olsen (Roma) continua no radar leonino.Adrien Silva voltou a demonstrar interesse num eventual regresso ao Sporting. Ainda assim admite obstáculos: "Não é uma questão de timing. A única coisa que importa é quanto o clube está interessado em mim ou se o treinador realmente quer contar comigo. O Sporting é uma das possibilidades, mas não depende só de mim", disse o jogador de 31 anos. O médio pertence aos quadros do Leicester, com quem tem contrato até junho de 2021. Nas duas últimas épocas esteve cedido ao Mónaco, de onde agora sai.