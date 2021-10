Francisco Benitez confiante de que já há "sinal de mudança" no Benfica

O candidato à presidência do Benfica Francisco Benitez mostrou-se, este sábado, confiante numa mudança para o futuro do clube da Luz, independentemente do resultado, e expressou a sua satisfação pela

"Sinal de mudança vai ser sempre, porque ter eleições como estamos a ter agora já é um sinal de mudança", começou por dizer, desejando um novo recorde de afluência: "Estou muito contente com a adesão. O meu grande desejo era que nós conseguíssemos bater o recorde de votantes do ano passado. Seria excelente e viria demonstrar mais uma vez que os benfiquistas estão atentos e que quando é preciso tocar a reunir, eles chegam e ajudam".

Em declarações aos jornalistas à saída do pavilhão n.º 2 da Luz, depois de depositar o seu voto nas urnas, o empresário e líder da Lista B garantiu não ficar preocupado com as demonstrações de carinho dos adeptos em relação ao adversário e manifestou-se disponível para apoiar Rui Costa, caso este vença, mediante o cumprimento das promessas de campanha.

"Vou apoiá-lo no sentido daquilo que ele prometeu nas eleições: trazer mais transparência, mais democracia e ser mais ambicioso. Aí, terá todo o meu apoio. Se não o fizer, terá a minha crítica", asseverou, ressalvando: "Estou muito contente como as coisas correram e agora cabe aos benfiquistas dizerem o rumo que querem para os próximos quatro anos".

Prometendo a continuidade do movimento Servir o Benfica, do qual faz parte, independentemente do resultado eleitoral, Francisco Benitez justificou novamente o porquê de não ter avançado com nomes para a constituição da SAD.

"Não o faria. Tenho essas pessoas, ajudaram-me a construir o programa que apresentei aos benfiquistas, sempre com a condição de que eu não revelaria os nomes deles. Quando dou a minha palavra, cumpro as minhas promessas até ao fim. Amanhã [domingo], se Deus quiser, cá estarei. A primeira coisa que vou fazer é estar aqui para revelar os nomes", concluiu.

As eleições do Benfica decorrem das 08h00 às 22h00, no Pavilhão n.º 2 do Estádio da Luz, em Lisboa, e em 24 casas do clube de norte a sul do país, sendo que os sócios residentes nos Açores, na Madeira ou no estrangeiro irão votar via 'online'.