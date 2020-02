Francisco J. Marques critica arbitragens: "Dois jogos da Taça explicam bem o futebol português"

"Para João Pinheiro este derrube claro e evidente não é penálti, o que é esclarecedor depois de recordar os penáltis que ofereceu ao Benfica na época passada. A responsabilidade é de quem sabe melhor do que todos nós estas coisas e lhe permite estes desempenhos""Pouco antes, foi a vez de Hugo Miguel e Bruno Esteves deixarem escapar esta agressão que deveria ter sido punida com cartão vermelho. E eis como dois jogos das meias-finais da Taça explicam bem o futebol português e a falta de vergonha de quem enche a boca com verdade desportiva"

Francisco J. Marques criticou duramente as arbitragens no Ac. Viseu-FC Porto (1-1) e no Benfica-Famalicão (3-2).