Francisco J. Marques diz que o Benfica só foi campeão europeu no tempo do fascismo

Diretor de comunicação do FC Porto falou afirma que os azuis e brancos conquistaram tudo o que sonharam.

08:09

Francisco J. Marques, diretor de comunicação do FC Porto, esteve esta terça-feira à noite no programa "Universo Porto da Bancada" e apontou o dedo ao Benfica.O diretor de comunicação disse que o Benfica só venceu dpos títulos de campeão europeu "no tempo do fascismo" e falou ainda do caso E-Toupeira.

"Convém recordar que o F. C. Porto é o único clube que resistiu ao centralismo de Lisboa. O Benfica foi duas vezes campeão europeu no tempo do fascismo. Não foi com golos do Salazar, mas fazia outras coisas", disse Francisco J. Marques afirmando que o clube da Luz teve o seu período de glória "quando era o clube do regime".

O diretor de comunicação salientou ainda que os azuis e brancos podem "falar de barriga cheia".





elas notícias, o que se percebe é que havia um funcionário muito curioso e benfiquista que o fazia consultar processos em que o Benfica estava envolvido diariamente, mais de uma vez por dia".



"Dava-se a coincidência de esse funcionário ser muito amigo de um alto dirigente do Benfica. Esse curioso entregava informação ao dirigente. E jamais partilhou alguma informação com o presidente do Benfica, que não sabia de nada. Isto é o que percebemos ao ouvir os cartilheiros", diz ainda.



Durante o programa, J. Marques analisou ainda as acusações feitas ao FC Porto face ao caso dos emails do Benfica.

Sobre o caso E-Toupeira afirma afirma que "p