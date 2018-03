Diretor de comunicação do FC Porto diz que vai mostrar documentos esta noite.

Recorde-se que os dragões

A revelação foi feita juntamente com a partilha do comunicado do FC Porto em que o clube nega perentoriamente que a segunda parte do jogo com o Estoril "tenha sido objeto de qualquer negócio".Recorde-se que os dragões foram proibidos pelo Tribunal da Relação do Porto de revelar emails do Benfica.

Logo à noite, às 22:30, no Porto Canal, com documentos, para desmascarar as historietas com que julgam que nos desviam dos objetivos https://t.co/GaT81N94TC — Francisco J. Marques (@FranciscoMarkes) March 1, 2018

Francisco J. Marques, diretor de comunicação do FC Porto, promete "desmascarar as historietas", com documentos, esta quinta-feira à noite, às 22h30, no Porto Canal.