Francisco J. Marques responde a acusações do Benfica sobre arbitragem

— Francisco J. Marques (@FranciscoMarkes) 22 de setembro de 2018

Francisco J. Marques já respondeu às críticas do Benfica sobre a arbitragem do V. Setúbal-FC Porto , recordando o processo judicial em que a SAD está envolvida - o E-Toupeira - e os alegados emails que ligam as águias a suposta corrupção desportiva, segundo avançou o Record."Se isto fosse dito por gente séria podia ter algum significado, mas isto vem da Benfica SAD, a que está acusada de corrupção, a que está a ser investigada por pagar a adversários para perderem... Rezem, rezem muito, 200 euros o tempo que quiserem", pode ler-se na página oficial do Twitter do diretor de comunicação portista.