Francisco J. Marques suspenso por três meses por declarações no Twitter

Francisco J. Marques foi suspenso por três meses pelo Conselho de Disciplina da FPF na sequência de declarações relacionadas com arbitragem no seu Twitter, dia 11 de janeiro. Além disso, o diretor de comunicação do FC Porto foi também multado em 7.650 euros.



À boleia do mesmo processo disciplinar, o próprio FC Porto foi multado em 2.040 euros.

Ver comentários