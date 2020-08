Francisco Saldanha reforça Famalicão por cinco épocas

O Famalicão, da I Liga portuguesa de futebol, anunciou hoje o reforço Francisco Saldanha, com um contrato válido por cinco temporadas.

Natural do concelho de Vila Nova de Famalicão, o jovem, de 19 anos, pode atuar como defesa central e como médio, tendo desempenhado esta posição nas últimas épocas do percurso de formação.

Depois de ter dado iniciado o trajeto futebolístico no Clube Desportivo de Ronfe, Francisco Saldanha ingressou nas equipas de formação do Vitória Sport Clube, onde se manteve até ao final da temporada 2014/15.

O jovem assinou, posteriormente, pelo Benfica, onde viria a ganhar títulos nacionais e a adquirir o estatuto de internacional.

Francisco Saldanha soma mais de 40 internacionalizações pelas seleções jovens nacionais, nas quais se destacam os jogos realizados pela seleção sub-17 no Campeonato da Europa.

"Fiquei lisonjeado com o convite endereçado pelo Futebol Clube de Famalicão. Conheço muito bem o clube e sei que me irá proporcionar a oportunidade de crescer como futebolista, algo fundamental para quem se prepara para iniciar o percurso a nível sénior", disse o jogador ao site do clube.