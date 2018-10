Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Frederico Morais 'cai' na quarta ronda e termina etapa de Peniche em nono lugar

Português, 22º da hierarquia, nem precisava de vencer a bateria, mas foi eliminado ao terminar no terceiro lugar.

16:30

O surfista português Frederico Morais foi esta quinta-feira eliminado na quarta ronda do Meo Rip Curl Pro Portugal, 10.ª e penúltima etapa do circuito mundial, frente ao líder do 'ranking', Gabriel Medina, e de Michel Bourez, da Polinésia Francesa.



No 'heat' dois da ronda que dá acesso aos quartos de final, o português, 22.º da hierarquia, nem precisava de vencer a bateria, mas foi eliminado ao terminar no terceiro lugar, atrás de Medina, que recebeu o apoio no local do futebolista internacional brasileiro Neymar, e de Bourez.



O surfista brasileiro somou 11,67 (5,00 e 6,67) pontos, enquanto Bourez totalizou 7,84 (3,67 e 4,17), contra apenas 3,63 (1,63 e 2,00) do português, que concluiu a etapa no nono lugar.



O período de espera do Meo Rip Curl Pro Portugal prolonga-se até 27 de outubro, na praia de Supertubos, em Peniche, distrito de Leiria.