Frederico Morais vence campeão da Liga Mundial de Surf na Ericeira

Frederico Morais conquistou esta tarde a vitória no MEO Cup of Surfing, na Praia de Ribeira d'Ilhas, ao superar o brasileiro Ítalo Ferreira, campeão da Liga Mundial de Surf (WSL). O português conseguiu uma pontuação de 15,60, contra os 12,33 do adversário."Vencer em casa é ótimo. Colocar o surf português ao mais alto nível sabe bem. Ericeira é um lugar especial para mim, onde passo muito tempo a treinar e sou muito bem tratado pelos locais", confessou o surfista português.Esta é uma prova que não pontua para o Circuito Mundial, mas que trouxe ao nosso país alguns dos melhores surfistas, entre eles precisamente Ítalo Ferreira.