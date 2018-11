Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Frederico Varandas ataca adjuntos de Jorge Jesus

Presidente leonino quer replicar a estrutura de Jesus, com Raul José e Miguel Quaresma.

Por Mário Figueiredo | 01:30

Frederico Varandas quer replicar a estrutura que Jorge Jesus tinha no Sporting e está a tentar ‘roubar’ os adjuntos Raul José e Miguel Quaresma ao técnico do Al Hilal, que tem sido falado como hipótese para o Benfica.



Segundo o CM apurou, Frederico Varandas tem-se mantido na sombra e delegou os contactos ao médico João Pedro Araújo, que vai assumir o comando do departamento clínico.



Aliás, João Pedro Araújo foi peça fundamental na contratação do treinador holandês Marcel Keizer, até porque ambos trabalhavam juntos no Al Jazira (Emirados Árabes Unidos).



Raul José, de 55 anos, será em Alvalade o responsável pelo scouting dos leões, enquanto Miguel Quaresma, de 65 anos, assumirá o cargo de diretor da formação. Os ordenados serão inferiores ao que auferem atualmente no Al Hilal (rondam os 400 mil euros líquidos por ano), mas têm à sua espera contratos de longa duração em Alvalade.



O CM sabe que os contactos foram feitos à revelia de Jorge Jesus, que ainda não foi informado das propostas. Apenas Rodolfo Correia, treinador dos sub-23 do Al Hilal, terá comunicado a Jorge Jesus, o responsável pela sua ida para a Arábia Saudita, que foi convidado pelo Sporting para assumir um cargo na equipa técnica de Marcel Keizer, treinador que substituiu José Peseiro no cargo.



Kévin Rodrigues na calha

Kévin Rodrigues (Real Sociedad) é o lateral-esquerdo que o Sporting pretende para reforçar a equipa, revelou este domingo o jornal espanhol ‘Mundo Deportivo’.



O lateral de 24 anos tem contrato até 2020 mas poderá sair já em janeiro, caso os leões avancem com uma boa proposta. Kévin nasceu em França (Bayonne) mas optou pela nacionalidade portuguesa, integrando os convocados de Fernando Santos para esta dupla jornada com a Itália (empate a zero) e com a Polónia (amanhã, em Guimarães).