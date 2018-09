Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Frederico Varandas diz que caso e-toupeira é uma vergonha para o futebol

Candidato a presidente dos leões diz que o clube ou apanha o comboio dos grandes ou vai andar a lutar com o Sp. Braga.

21:14

Frederico Varandas disse esta terça-feira na CMTV que não dá grande valor a sondagens, quando questionado sobre os resultados da sondagem de Record sobre as eleições para a presidência do Sporting.



O candidato falou ainda da necessidade urgente de o Sporting começar a ganhar títulos e ir à Liga dos Campeões, sob pena de ficar definitivamente atrás de FC Porto e Benfica.



Por fim, comentou as mais recentes notícias do caso E-Toupeira, falando de "vergonha".



Sondagem



"Respeito todas as sondagens mas não ligo muito. A sondagem que me interessa é dia 8 de setembro."













Competir com os rivais



"Gastamos as nossas energias em guerrilha interna, entre sportinguistas. Enquanto fizermos isto, os nossos rivais continuam lá em cima a vencer títulos. A única maneira de sair disto é apostar numa equipa com competência para pôr o Sporting a vencer. O futebol mudou. Os nossos rivais já encaixaram 43 milhões e ainda não começam a disputar a Champions. Facilmente vão chegar aos 55 milhões. Torna-se impossível competir com eles a curto prazo. Até ao ano passado, não entrar na Champions significava 20 milhões, conseguia colmatar-se com a venda de um jogador ou com uma gestão criteriosa. Agora estamos a falar de 60 milhões. O FC Porto tem uma situação financeira melhor? Não. O ano passado fez incumprimento do fair play financeiro. Tem um adiantamento de receitas da MEO. Mas é campeão nacional. O Sporting é campeão das reestruturações financeiras. Somos especialistas nisso, enquanto os outros ficam com os títulos. Quem anda na Champions é de um campeonato, quem não anda é de outro. Ou apanhamos o comboio ou vamos andar a lutar com o Sp. Braga."



Promessas dos outros candidatos



"A 4 de setembro até posso prometer o Cristiano Ronaldo, o mercado está fechado. Os sportinguistas não são burros, percebem o que é o desespero. A independência neste país paga-se cara. A 24 de maio demiti-me e desafiei Bruno de Carvalho a ir a eleições. Outros esperaram e só avançaram quando viram que ele não ia a jogo."



SAD do Benfica acusada no caso E-Toupeira



"Esta notícia é uma vergonha para o futebol português. Vou exigir zero de suspeição internamente, para mim e para os meus. Acredito na justiça portuguesa, isto ainda é só o início. A justiça tem de fazer cumprir a lei, doa a quem doer e seja a quem for."