Termina o julgamento no Tribunal de Monsanto. A sessão será retomada na parte da tarde.Frederico Varandas fala da tensão vivida entre adeptos e a equipa leonina, dizendo nunca ter visto "nada assim". "Uma vez na garagem de Alvalade, o Jorge Jesus teve de ir acalmar os ânimos entre adeptos e jogadores. Não achei normal um elemento da claque abordar tão próximo um jogador e insultá-lo. Nunca vi os adeptos atirarem tochas para cima do guarda-redes", lamenta."Nunca tinha assistido a uma desunião tão grande entre adeptos e equipa. A tensão entre eles era crescente. (...) Muitos daqueles jogadores são miúdos, Bas Dost não foi o único. Muitos deles não viviam cá, não têm cá família e não conheciam bem a realidade. Infelizmente vao viver com isto para sempre", atira.Durante a reunião, Varandas recorda que Bruno de Carvalho disse que o treino do dia seguinte iria acontecer às 16h00, e não de manhã, como estava previsto.O presidente leonino recorda que depois da reunião de Bruno de Carvalho com equipa técnica, Jorge Jesus lhe ligou a dizer que tinha sido despedido.Varandas fala agora da reunião com o staff e a direção do Sporting, no dia anterior ao ataque à acadmeia. "Estava o staff, o departamento clínico, secretários, técnicos, roupeiros, Manuel Fernandes, Guilherme Pinheiro, Bruno de carvalho e André geraldes. Cerca de 20 pessoas. (...) Acho que o objetivo era amedrontar os funcionários. A reunião foi surreal. Bruno de Carvalho disse logo que estava farto e acrescentou: 'Estou farto que me enfiem o dedo no c*. Daqui para a frente tudo vai mudar. Quero toda a gente no treino de amanhã à tarde. Amanhã aconteça o que acontecer quero ver quem fica comigo'. Interpretei que algo de anormal ia acontecer", explica."O Bas Dost contratou um segurança privado para ter à porta de casa. Era um jogador que não tinha ultrapassado aquilo", afirma. Recorda o jogo na Madeira: "No final do jogo vejo o plantel agradecer aos adeptos que estavam no topo e os adeptos insultarem os jogadores. Quando entrámos na zona do aeroporto tivemos de mostrar o Cartão de Cidadão e estavam os jogadores a mostrar bilhete e alguns da claque literalmente ao lado dos jogadores, o que não é nada normal. O Fernando Mendes parecia estar alcoolizado e começou a meter-se com o Acuña. Pousei o meu trolley de viagem e fui lá separar a discussão entre o Battaglia e os adeptos. O Mendes ameaçou os jogadores e insultou-os", continua.Questionado sobre o ambiente na final da Taça de Portugal, Frederico Varandas recorda: "Era sinceramente um terror. Não quiseram fazer estágio. Juntámo-nos num hotel em Cascais. Senti-os com vontade, queriam vencer aquele jogo mas do ponto de vista emocional não estavam minimamente preparados. À primeira adversidade iriam cair e foi o que aconteceu", conta."Até ao dia do treino, os jogadores treinaram por si a sua condição física. Uns retiraram se para o Norte...Disponibilizei a minha clínica para alguns jogadores irem lá, entre os quais João Palhinha e Bruno Fernandes. Iam lá para não perder o condicionamento físico. Isto porque não queriam voltar à academia. Para muitos o jogo já não interessava...", responde Varandas.Frederico Varandas começa a ser interrogado pelo advogado do Sporting: "Neste dia, os jogadores transmitiram sentimentos de pânico. Mas a seguir, durante o resto do dia, qual era o sentimento da equipa e da equipa técnica?", questiona Miguel Coutinho. "Imediatamente a seguir o sentimento era de revolta, de pânico, estavam todos completamente chocados com o que tinha acontecido. Como estávamos numa semana em que íamos disputar uma final, os jogadores recusaram-se a regressar à academia. Nessa altura ninguém pensava muito no jogo, sou sincero. Só lá para quinta é que o treinador me pediu para tentar convencer os jogadores de que tínhamos um jogo importante para disputar. Depois os capitães decidiram treinar só na véspera", afirma.Elton Camará abandona o Tribunal de Monsanto após ter informado a juiza, ao início da sessão, que se estaria a sentir indisposto."O vestiário estava virado do avesso, as marquesas estavam viradas do avesso. (...) Vi um garrafão da água virado ao contrário, roupas espalhadas no chão e vários jogadores em pânico, entre os quais Acuña e Rui Patrício", afirma. "Entro nos departamentos e vejo mais gente. O [Jorge] Jesus tinha um ferimento no lábio. Quando volto vejo que o Mário Monteiro tinha uma queimadura na camisola. Regresso à enfermaria e vejo que o Bas Dost estava a acabar de ser suturado".O presidente leonino recorda o momento em que voltou a fazer o percurso de volta para o balneário: "Ouvi mais ruído mas daquela vez era das pessoas a sair. Já não voltei a encontrar ninguém. Depois de se irem embora vejo que alguns jogadores estavam refugiados no ginásio. Mas não estava ninguém ferido", afirma."De relance vi uma pessoa de cara destapada. Nunca o vejo de frente, só de lado, tinha um gorro.Com um gorro. Na sala observei o ferimento do Bas Dost. O Dr. Virgílio ficou com o Dost e eu voltei a sair para saber se existiam mais feridos. Nunca cheguei a entrar no balneário", continua.Varandas continua a recordar o dia de terror: "Vi pessoas a caminhar lá dentro encapuzadas. Vi o Virgílio Abreu completamente alterado com o que se estava a passar. Fui com o Bas Dost e o Monteiro para a sala de enfermagem. A minha prioridade foi acompanhar o jogador", avança. Recorda ainda uma frase que ouviu: "Não ganhem o próximo jogo e vão morrer"."De repente vi uma fumarada tremenda. No balneário, a visibilidade estava muito reduzida. Percebi que era das tochas e engenhos. Quando fui ao balneário vi um homem encapuzado a sair. Acendeu uma tocha e atira na minha direção. Eu desviei-me e acertou no Mário Monteiro que estava atrás de mim. (...) Continuo em direção ao balneário e vejo o Rollin Duarte a agarrar no Bás Dost de braço dado. Foi o primeiro jogador ferido que vi. Acompanhei-os até à sala de enfermagem", relata o dirigente leonino.O atual presidente do Sporting recorda que na altura era diretor clínico do clube, função que acumulava desde agosto de 2011. Quando o ataque aconteceu, refere que estava no gabinete médico da Academia. "Chegava sempre uma hora antes do treino começar. Estava no gabinete e apercebi-me que algo de anormal estava a acontecer pelo barulho. Ouvi portas a bater, coisas a cair, murros e pontapés em portas", conta. "Entretanto, venho do gabinete que fica a uma certa distância do balneário, percorro o corredor e vejo algumas pessoas a correr em sentido contrário... Elementos da equipa técnica, por exemplo", continua.Elton Camará (Aleluia) sofreu uma indisposição ao início do julgamento. Juiza afirma que pode regressar ao Estabelecimento Prisional.

Frederico Varandas, que estava na academia quando um grupo de adeptos invadiu o espaço e agrediu vários elementos do plantel de futebol do Sporting, vai ser ouvido durante a manhã, pelo coletivo de juízes, presidido por Sílvia Pires.

O atual presidente do Sporting, eleito em setembro de 2018 depois da destituição de Bruno de Carvalho e de o clube ter sido liderado por uma comissão de gestão, foi diretor clínico dos 'leões' entre 2011 e 2018.

Ao longo do julgamento, que começou em 18 de novembro de 2019 e decorre no tribunal de Monsanto por questões de logística e segurança, já foram ouvidas mais de 60 testemunhas.

O processo tem 44 arguidos, acusados da coautoria de 40 crimes de ameaça agravada, de 19 crimes de ofensa à integridade física qualificada e de 38 crimes de sequestro, todos estes (97 crimes) classificados como terrorismo.

Bruno de Carvalho, à data presidente do clube, 'Mustafá', líder da Juventude Leonina, e Bruno Jacinto, ex-oficial de ligação aos adeptos do Sporting, estão acusados de autoria moral de todos os crimes.