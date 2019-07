Frederico Varandas já falou com Bruno Fernandes

Frederico Varandas já conversou com Bruno Fernandes, colocando-o a par de uma possível transferência para Inglaterra, apurou oO encontro, tal como ojá havia noticiado, foi informal e decorreu na Suíça. Demorou poucos minutos. Osabe que foi uma conversa franca e objetiva.O jogador percebeu os argumentos do presidente do clube, que pretende receber uma verba a rondar os 70 milhões de euros.O médio mais goleador da Europa (32 golos em 53 jogos) prometeu empenho e dedicação, aguardando tranquilamente que a proposta chegue a um valor próximo das pretensões de Varandas.Bruno Fernandes tem contrato com os leões até 2024 e uma cláusula de rescisão de 100 milhões de euros. O Manchester United está na frente, mas ainda não apresentou uma proposta oficial. As abordagens rondam os 55 milhões de euros.Frederico Varandas tenta fazer aumentar esse valor e, para isso, conta com o apoio do jogador, de 24 anos, que também gostava de ver o Sporting ser ressarcido com uma boa maquia.Para já, Bruno Fernandes mantém-se focado no Sporting. E Varandas está a elaborar um plano para o caso do médio ficar em Alvalade. A saída de Battaglia faz parte desse esquema."A lateral não gosto de jogar. Sou extremo, gosto de criar e fazer golos. Jogar a lateral não é para mim", disse ontem o reforço Camacho no estágio da Suíça, em jeito de aviso ao técnico Keizer.