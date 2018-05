Médico do Sporting demite-se e candidata-se à presidência do clube

"Liderar uma solução de direção do clube que seja convergente com o desígnio histórico", diz Frederico Varandas.

Por Lusa | 09:54

O diretor clínico do Sporting, Frederico Varandas, anunciou esta manhã de quinta-feira ter apresentado a sua demissão e mostrou-se disponível para se apresentar como futura solução diretiva."Hoje mesmo entreguei ao presidente do nosso Clube, Dr. Bruno de Carvalho, uma carta comunicando a minha saída da direção e coordenação do Departamento Médico da Sporting Clube de Portugal Futebol SAD", lê-se num comunicado publicado na página de Frederico Varandas no Instagram.Lembrando que sente e vive o "Sporting desde os 3 anos de idade" e nem mesmo "na comissão de serviço militar no Afeganistão" deixou de "respirar 'Sporting'", o médico diz rever-se "em grande parte no património material e imaterial que ele deixa ao nosso clube"."Revejo-me na valorização dada às Modalidades, no aumento de exigência e ambição competitiva do futebol profissional, na concretização do projeto do Pavilhão João Rocha, na atenção aos Núcleos, na dinamização dos associados e adeptos. E revejo-me na capacidade demonstrada nos primeiros anos de presidência de convocar os Sócios a participar na vida do nosso clube", refere.Contudo, para Varandas, "os acontecimentos dos últimos meses sublinharam a faceta autocrática e sectária do Dr. Bruno de Carvalho, tornando impossível" a sua permanência sob pena de faltar ao "superior dever de Lealdade para com o Sporting Clube de Portugal"."Esta minha demissão não deve, pois, ser vista como um afastamento da Vida do Sporting Clube de Portugal. Constitui, na realidade, um primeiro passo para liderar uma solução de Direção do nosso Clube que seja convergente com o nosso desígnio histórico, respeitando os nossos fins, os nossos valores, a nossa identidade, visando a harmonia entre associados e a projeção ambiciosa no futuro que todos queremos", concluiu.

Varandas fará a sua primeira entrevista esta quinta-feira às 12h30 na CMTV.

O médico Frederico Varandas, que esta quinta-feira se demitiu da direção clínica do Sporting, garante que será candidato à presidência do clube, caso sejam convocadas eleições, e considerou que o importante "neste momento é dar voz aos sócios".

"Se houver eleições, serei candidato", disse Frederico Varandas à agência Lusa, defendendo que perante a atual situação do clube, é essencial ouvir os sócios.

"Se os sócios não forem chamados hoje pelo que aconteceu, pergunto quando serão? As eleições para mim são secundárias, o que é importante neste momento é dar voz aos sócios, e eu como sócio do Sporting, peço isso", afirmou.