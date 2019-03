Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Frederico Varandas paga Raphinha

Vimaranenses confirmam que dívida foi renegociada e leões cumpriram.

Por Mário Figueiredo | 09:21

Frederico Varandas já regularizou o pagamento de Raphinha ao V. Guimarães, depois do clube minhoto ter pedido a insolvência da SAD leonina e voltado atrás.



O presidente do Sporting aproveitou a injeção de 65 milhões de euros negociados com o fundo Apollo, em que cativou receitas do contrato com a NOS, e pagou as prestações em atraso da transferência do extremo Raphinha, que chegou a Alvalade no início desta época e custou 6,5 milhões de euros.



"O que fizemos não foi para criar dificuldades ao Sporting. Há momentos em que os compromissos têm de ser respeitados, cumpridos, faz todo o sentido que cada um lance mão dos instrumentos que considera serem os mais adequados em cada situação", disse Júlio Mendes, presidente do V. Guimarães, acrescentando que foi elaborado um novo contrato para o pagamento dos quatro milhões que ainda estavam em dívida: "Reunimos e desenhámos uma solução para o problema.



Percebemos que tínhamos de criar condições para que o Sporting pudesse cumprir e assim fizemos. Esse modelo foi passado a papel, assinado um compromisso, e o que posso dizer é que o Sporting cumpriu com tudo o que estava previsto.



Raphinha, de 22 anos, assinou um contrato com o Sporting até 2022 e tem uma cláusula de rescisão de 60 milhões de euros.



Na sua primeira temporada ao serviço dos leões já efetuou 29 jogos e marcou 5 golos. No entanto, no campeonato soma 19 partidas e dois golos.



Entretanto, o Sporting volta hoje aos treinos para preparar o jogo de sábado (18h00) com o Desp. Chaves. O técnico Keizer deu folga ontem, mas o médio Bruno Fernandes continuou a fazer tratamento às dores musculares, que lhe valeram a dispensa da seleção nacional no jogos com a Ucrânia e Sérvia, e tudo aponta que estará apto para o jogo de Chaves.



PORMENORES

Bas Dost e o jejum

O goleador holandês Bas Dost tem feito trabalho específico nesta paragem da Liga e vai tentar acabar em Chaves com um invulgar jejum de golos. Há quatro jogos consecutivos que fica em branco.



Diaby reavaliado

Diaby saiu tocado do jogo do Mali com o Senegal (34’) e será reavaliado hoje pelo departamento médico dos leões. As queixas musculares que o extremo apresentou podem afastá-lo da partida de sábado em Chaves.



Bilhetes a 15 euros

O Sporting inicia a venda de bilhetes para o jogo com o Desp. Chaves de sábado (18h00) para o campeonato. Os ingressos têm o preço único de 15 euros.