Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Frederico Varandas reage a polémica com Pedro Silveira

Candidato garante que elemento que integrava a sua candidatura "já retirou consequências do ato".

19:16

Frederico Varandas reagiu à polémica em torno de Pedro Silveira, dizendo que nada serve de desculpa para o que foi ouvido no áudio colocado a circular esta segunda-feira.



"O próprio Pedro Silveira já retirou consequências do ato, explicando que se tratou de uma conversa manipulada e fora de contexto, o que não serve de desculpa. A nossa candidatura defende o zero de suspeição", referiu à CMTV.



Recorde-se que Pedro Silveira integrava a candidatura de Varandas mas acabou por afastar-se após ser divulgado este áudio onde se podem ouvir vários insultos e até ameaças de violência".



"Agiremos sempre com os mesmos princípios éticos. No momento oportuno, quando formos eleitos, definiremos um elemento para o lugar do Pedro", concluiu Varandas.