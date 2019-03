Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Sporting e Guimarães sem acordo para saldar dívida de Raphinha

Frederico Varandas e Júlio Mendes reuniram-se esta noite em Guimarães.

20:36

Frederico Varandas, presidente do Sporting, e Júlio Mendes, homólogo do V. Guimarães, estiveram reunidos no Estádio D. Afonso Henriques, para discutir a dívida dos leões por causa da compra do jogador Raphinha.



No entanto, o CM apurou que os dois presidentes não chegaram a acordo.



Em cima da mesa estava resolução do pagamento da transferência de Raphinha, que, no último, verão se mudou de Guimarães para Alvalade.