Frederico Varandas: "Sou Sporting, não sou o Sporting"

Médico quer dar novo caminho a um clube necessitado de "paz e união"

Por Pedro Neves de Sousa e Ricardo Tavares | 23:38

Frederico Varandas deixou de ser médico do Sporting para se candidatar a presidente de um clube em que "não haverá espaço para notáveis, para ilustres, para sportinguistas de 1ª ou de 2ª, para 'sportingados'. Mas, apenas, para sportinguistas como eu", diz ao CM.



CM - Porque se dispõe a ser presidente do Sporting?

Frederico Varandas - Porque sinto capacidade e competência para unificar o Sporting, tornando-o, realmente, forte.



CM - O clube está dividido?

Frederico Varandas - Não. O Sporting está 'partido': adeptos contra profissionais, entre adeptos e entre órgãos sociais. Não vale a pena enfiar a cabeça na areia e fingir que está tudo bem. Agora, importa regenerar o Sporting e restaurar a sua dignidade.



CM - De quem é a culpa dos graves acontecimentos das duas últimas semanas?

Frederico Varandas - Como numa empresa ou numa clínica, o responsável máximo é sempre o responsável máximo. O responsável máximo do Sporting é Bruno de Carvalho, obviamente. O responsável máximo do que se passa, de bom e de mau, é o número um.



CM - A sua candidatura é contra Bruno de Carvalho?

Frederico Varandas - Jamais. A história está escrita, não se apaga. Revejo-me em muita coisa que o dr. Bruno de Carvalho fez, mas sinto que, agora, o Sporting precisa de um novo caminho, precisa de paz, precisa de união, precisa de força. E sinto que a consigo dar.



CM - Bruno de Carvalho deve demitir-se?

Frederico Varandas - Sinto que Bruno de Carvalho não tem capacidade de regenerar e de pacificar o clube.



CM - Qual será o seu lema?

Frederico Varandas - Não pensei nisso, não há estrutura montada. Mas tenho a certeza que sou Sporting, não sou o Sporting. Nunca me ouvirá dizer... eu, eu… sou o Sporting. Não! Eu sou Sporting. Acredito que os sócios se reveem nesta forma de sentir o Sporting. Por isso, acredito que terei o seu apoio.