Frederico Varandas foi suspenso 45 dias pelas críticas à arbitragem após o empate (2-2) no clássico entre Sporting e FC Porto, da 4ª jornada da Liga, a 17 de outubro. “Este possível penálti [de Zaidu sobre Pote], sabem quando era revertido no Dragão ou na Luz? Nunca. O mesmo VAR não vê o vermelho direto ao Zaidu, qual é a dúvida? Em Portugal, para triunfar só por mérito é muito difícil. Não interessa se a pessoa foi apanhada em escutas, se tem processos judiciais, interessa é se tem poder e aí todos prestam vassalagem”, criticou o presidente do Sporting.





Para o Conselho de Disciplina (CD), Varandas infringiu, entre outros, os artigos 112 e 136 do Regulamento Disciplinar, que pune a lesão da honra e da reputação dos órgãos da estrutura desportiva e dos seus membros, com “expressões, desenhos, escritos ou gestos injuriosos, difamatórios ou grosseiros”. O castigo previsto varia entre um mês e dois anos de suspensão, decidindo o CD aplicar 45 dias. Varandas vai ainda pagar 7650 euros de multa - mais do que o valor mínimo (5100 euros) mas longe do máximo: 30 600 euros.

presidentes trocam acusações duras



“O presidente do Sporting no dia em que se dedicar à medicina fará um grande favor ao clube”, respondeu Pinto da Costa, a 20 de outubro, após as críticas de Varandas, que no dia 23 do mesmo mês deu o ‘troco’ ao presidente do FC Porto: “Um bandido será sempre um bandido e recordado como bandido”.