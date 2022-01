Frederico Varandas: "Vitórias não são fruto do acaso"

Frederico Varandas fez o balanço do seu mandato na presidência do Sporting puxando dos galões, mas alertando que nem todo o trabalho está feito.









“Foram três anos assentes numa estratégia que nunca se desviou perante o ruído, a ameaça, ou por percalços desportivos inevitáveis num projeto em crescimento sustentado pela formação. Nada vem do nada e as vitórias não são fruto do acaso”, disse o líder leonino, num artigo de opinião publicado no jornal do clube.

O líder dos leões, que anunciou a data das eleições à presidência do clube para o próximo dia 5 de março, salientou ainda que nem tudo está feito: “As bases não estão ainda totalmente solidificadas. O fosso de 40 anos que nos afastou dos nossos rivais ainda não está completamente fechado. Porém, hoje respiramos esperança. Passeamos a nossa listada verde e branca de consciência tranquila, de cabeça erguida e orgulhosos do trajeto de cadastro limpo que percorremos”. Varandas recordou ainda os títulos dos últimos três anos. “O Sporting é campeão de futebol, 19 anos depois. Em três anos celebrámos cinco títulos no futebol, atingimos os 41 títulos europeus, o primeiro título mundial e concluímos em 2021 uma das melhores épocas de sempre.”







pormenores



Viana suspenso oito dias



Hugo Viana foi suspenso oito dias e multado em 1660 euros pelo Conselho de Disciplina da FPF, na sequência da expulsão frente ao Portimonense. Segundo o relatório do árbitro António Nobre, o diretor-desportivo “utilizou linguagem ofensiva, insultuosa e abusiva”.





Desodorizante vale multa



O Sporting foi multado em 510 euros pelo lançamento de dois objetos para o relvado provenientes da bancada durante o jogo com o Portimonense. Foram arremessados um isqueiro e um “desodorizante roll-on”.