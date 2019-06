Portugal conquista medalha de ouro no ténis de mesa nos Jogos Europeus em Minsk

Fu Yu, número 34.º do ranking mundial de ténis de mesa, conquistou esta quarta-feira a segunda medalha de ouro para Portugal nos Jogos Europeus em Minsk, após derrotar a alema Ying Han (50.ª do ranking), por 4-2, com os parciais de 11-5, 11-8, 9-11, 9-11, 11-6 e 11-7. Um título muito aplaudido da bancadas, onde estavam, entre outros, o secretário de Estado da Juventude e do Desporto, João Paulo RebeloA mesatenista assegurou ainda a qualificação direta para os Jogos Olímpicos de Tóquio'2020, que contemplava os três medalhados do torneio de singulares em masculinos e femininos.Quinta-feira entra em ação a equipa masculina, com Marcos Freitas, Tiago Apolónia e João Monteiro, na defesa do ouro conquistado em Baku'2015 e igualmente na tentativa de assegurar o passaporte direto rumo a Tóquio'2020, que neste caso só abrange a equipa vencedora.