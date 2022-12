"Toda a gente ficou triste [com a eliminação de Portugal do Mundial], mas vejo isso com alguma naturalidade. É verdade que poderíamos ter chegado mais longe, mas fomos eliminados por uma equipa [Marrocos] que defende muito bem. Não fez muito a atacar, mas foi eficaz e num Mundial nem sempre vence a equipa que joga melhor.









Ver comentários