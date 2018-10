Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Funcionários da Federação Nigeriana de Futebol acusados de desviar 8,2 milhões de euros

Julgamento vai ser realizado em 28 de novembro, disse o advogado da EFCC, Steve Odiase.

17:52

Três funcionários da Federação Nigeriana de Futebol (NFF) foram esta quinta-feira acusados de desviar cerca de 8,2 milhões de euros de subvenções da FIFA para uso pessoal, informou a agência anticorrupção do país.



Christopher Andekin (diretor de administração e finanças da NFF), Jafaru Fadanari Mamza (chefe do departamento de finanças e contabilidade) e Rajan Zaka (diretor financeiro) terão desviado dinheiro em 2015, segundo uma investigação da Comissão de Crimes Econômicos e Financeiros (EFCC), divulgada num comunicado na passada terça-feira.



"O dinheiro era uma verba da FIFA e deveria ser usado para o desenvolvimento do futebol na Nigéria", revelou o documento.



O julgamento vai ser realizado em 28 de novembro, disse o advogado da EFCC, Steve Odiase.



O porta-voz do tribunal, Wilson Uwujaren, referiu à Agência France-Presse (AFP) que os réus se declararam inocentes e que foram libertados sob fiança de cinco milhões de nairas (11.948 euros).



A NFF foi abalada por escândalos nos últimos meses, como as batalhas internas para a presidência da organização ou o envolvimento do governo nigeriano neste caso.