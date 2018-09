Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Fundador da Doyen Sports reage a descoberta de pirata que roubou ficheiros do Benfica

Nélio Lucas respondeu a notícias que têm vindo a público sobre superpirata.

01:11

Nélio Lucas, fundador da Doyen Sports, já reagiu às notícias que têm vindo a público sobre o caso do superpirata, pelo seu nome ter sido amplamente divulgado neste contexto.



Através de um esclarecimento que chegou à redação do Correio da Manhã, Nélio Lucas fez saber: "Como em outros caso, que sempre nos foram favoráveis e que todos conhecem, preferimos manter a nossa postura de maior discrição. O tipo de linguagem e argumentos utilizados por intervenientes neste folheto são um decalque de um desses casos, cujas conclusões são notórias. Acresce que neste caso estão ainda em curso diligências das autoridades e o processo está em segredo de justiça. No entanto, poderemos vir a utilizar todos os recursos legais à nossa disposição para defender o nosso bom nome, que alguns procuram atingir numa tentativa vã de defender o indefensável."