Fundo Apollo financia Sporting Clube de Portugal

O Sporting está tentar um financiamento de 135 milhões de euros com o Grupo Apollo, dando como garantia o contrato de direitos televisivos e receitas depois de 2022, apurou oO Fundo Apollo deverá assumir parte dos créditos libertados pela banca. O problema da escolha deste fundo prende-se com os elevados juros cobrados que rondam os 7 e 8 por cento.Um juro altíssimo se compararmos com os juros pagos por Portugal que é de 0,113 por cento a dez anos. E é aqui que reside o problema. Frederico Varandas e o vice-presidente Salgado Zenha defendem este caminho, mas têm tido resistência em Alvalade, pois há quem considere o risco muito elevado.Contando com esse eventual encaixe financeiro da Apollo, os leões já terão feito uma proposta ao Novo Banco para a compra das VMOC, dando como garantia os direitos televisivos.Esta proposta foi recusada pelo Novo Banco, pois as garantias oferecidas pelo Sporting são as mesmas da Apollo, ou seja, em duplicado.contactou esta terça-feira o Sporting sobre este negócio, mas a versão oficial é que não há nada com o Fundo Apollo.Esta quarta-feira, pelas 19h06, Salgado Zenha dará uma entrevista à SportingTV onde explicará as contas do clube.O Sporting já tinha feito um empréstimo de 75 milhões com o Grupo Apollo em março deste ano, dando como garantias os direitos televisivos até 2022.Gustavo Guimarães é o rosto do Fundo Apollo em Portugal. Apollo Global Management comprou a seguradora Tranquilidade e tentou comprar o Novo Banco.A área do futebol profissional da Academia de Alcochete foi alvo de profundas alterações.O balneário foi modernizado, o ginásio da equipa profissional foi melhorado, assim como a área de banhos e hidromassagem que recebeu equipamentos novos, algo que não acontecia desde a inauguração da academia, em 2002.Durante este verão foi substituído o relvado onde a equipa principal se treina pela primeira vez em 17 anos. O investimento já vai em 1,3 milhões, mas pode chegar até aos 12 milhões até 2022, ano em que termina o mandato de Frederico Varandas.