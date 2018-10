Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Furacão Nakajima arrasa Sporting em Portimão

Japonês apontou dois golos e fez duas assistências, relegando o Sporting para o quinto lugar da Liga com uma pesada derrota.

Por Mário Figueiredo | 01:30

O Sporting sofreu este domingo uma pesada derrota (4-2) em Portimão e caiu para o quinto lugar da Liga, num jogo em que Nakajima foi um verdadeiro furacão, que devastou por completo a equipa leonina.



O Sporting entrou em campo já conhecedor do triunfo do Benfica no clássico com o FC Porto, mas não conseguiu aproveitar para se aproximar dos lugares mais à frente. A equipa de José Peseiro revelou-se cansada, depois do triunfo na Liga Europa frente ao Vorskla. Foi uma viagem de 12 mil km, que justifica algum cansaço, mas não a falta de ideias e dinâmicas.



José Peseiro voltou a sentar Nani no banco, dando a titularidade a Jovane. Cedo se percebeu que o Portimonense ia procurar a vitória. Boas dinâmicas pelas laterais com Acuña e Ristovski sem ritmo para acompanharem Manafá e Tabata.



Manafá (30’) abriu as hostilidades, após a assistência de Nakajima. E os papéis trocaram-se no segundo golo (44’), quando o japonês ampliou a vantagem, após ter dado início à jogada com um toque de calcanhar. Um lance em que Salin bateu no poste e saiu de maca.



Na etapa complementar, entrou Nani e o Sporting transfigurou-se. Jovane falhou um golo cantado (60’), mas os leões reduziram por Montero (63’). Os leões arriscaram e perderam, pois Nakajima fez o 3-1 de fora da área. Coates reduziu de cabeça, mas João Carlos estabeleceu o resultado final em 4-2.



Nakajima

Dois golos e duas assistências. Um quebra-cabeças para qualquer defesa. Sempre com um sorriso no rosto, passeou classe. Jogou, fez jogar e marcou. Uma exibição de luxo. Promete fazer uma dupla demolidora com o regressado Jackson Martínez.



Sporting fora

Há 16 jogos fora, em todas as competições, que o Sporting sofre golos. Só na Liga os leões já registaram 8 golos sofridos, os mesmos que o Rio Ave, contra 11 golos marcados. Há 10 anos que o Sporting não sofria quatro golos a contar para a Liga.



Arbitragem tranquila

A forma como se desenrolou o marcador facilitou a arbitragem. Hugo Miguel esteve bem no capítulo disciplinar, num jogo sem casos. Benefício da dúvida em aparente falta sobre Jovane, que acaba por dar origem ao 1º golo. O vídeo-árbitro mandou jogar.