"Futebol champanhe é mais difícil" diz Sérgio Conceição

Treinador do FC Porto quer manter a empatia com os adeptos e pede apoio quando a equipa joga menos bem.

Por Paulo Jorge Duarte | 08:35

O FC Porto vence mas as comparações com a época passada em termos exibicionais são uma constante no Dragão. "O futebol-champanhe, extraordinário, de cilindrar adversários, é cada vez mais difícil porque as equipas sentem o nosso poderio e fazem tudo para nos condicionar", disse esta quinta-feira Sérgio Conceição na antevisão do jogo desta sexta-feira (20h30) com o Tondela.



"Na época passada, tudo o que fazíamos era fabuloso porque não esperavam nada ou muito pouco da nossa equipa. Fizemos um trajeto fantástico em que tudo foi valorizado", salientou o técnico que admitiu as dificuldades de ser o alvo a abater: "Tudo é mais difícil porque os adversários conhecem as nossas dinâmicas.



Mas a responsabilidade é nossa, temos de trabalhar soluções para desmontar o esquema adversário, estamos a um ponto do primeiro e temos de olhar em frente." Depois da difícil vitória, no Estádio do Bonfim, diante do V. Setúbal, Sérgio Conceição assume que o resultado é o mais importante. "É uma equipa competitiva, bem trabalhada e que já venceu em casa de candidatos ao título. Temos de estar preparados para este jogo, vai depender do que fizermos, mas temos uma ambição enorme de ganhar", rematou.



O FC Porto não se pode queixar de falta de apoio dos adeptos e o técnico reconhece a sua importância. "O apoio é muito importante e é de louvar os quilómetros que os adeptos fazem para acompanhar os jogos. Tem havido empatia entre a equipa e os adeptos", disse Conceição. "Espero que assim continue, sabendo que vamos passar por vários momentos diferentes ao longo da época", apelou o técnico.



Pepa garante equipa forte e equilibrada

Pepa, treinador do Tondela, recusa fazer antijogo. "Temos noção da dificuldade do jogo mas temos é de olhar para o que podemos fazer. Os pontos fortes do FC Porto estão identificados e cabe-nos anular as mais-valias do adversário", afirmou. "Não temos problema em não ter bola e temos equilíbrio emocional. O FC Porto sabe que somos organizados e que aproveitamos as poucas oportunidades de que dispomos", concluiu Pepa.



PORMENORES

Soares e Mbemba quase

Soares e Mbemba ainda estão no boletim clínico dos dragões mas estão muito próximos da recuperação. Os jogadores já treinam com os colegas e poderão estar disponíveis para a próxima convocatória - clássico com o Benfica.



FC Porto festeja 125 anos

O FC Porto assinala, esta sexta-feira, 125 anos de vida. Sérgio Conceição sabe a importância da data e não quer estragar a festa. "Queremos oferecer a vitória por aquilo que o FC Porto representa em Portugal e no Mundo", afirmou.



Adeptos querem Torres

Os adeptos portistas criticam, nas redes sociais, a pouca utilização de Óliver Torres. "Ninguém joga a partir das redes sociais mas sim do treino e do que eu decidir", afirmou Conceição.