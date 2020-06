A ideia surgiu na Dinamarca e já chegou a Portugal. Dezenas de adeptos do Rio Ave estiveram a assistir ao encontro com o Paços de Ferreira nos seus automóveis através de um ecrã gigante montado num 'drive-in' disponibilizado na zona da Seca do Bacalhau, em Vila do Conde.

Recorde-se que o Paços de Ferreira venceu este domingo o Rio Ave, por 3 bolas a 2, em partida da 25.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, disputada em Vila do Conde.