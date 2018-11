Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Futebol Leaks revela que Real Madrid tentou negócio do século por Mbappé

Foram revelados contornos da transferência de Kylian Mbappé para o PSG no verão de 2017.

07.11.18

Os documentos do Football Leaks, obtidos pelo 'Der Spiegel' e analisados pelo Mediapart e os parceiros da rede de Colaborações de Investigação Europeia, revelaram esta quarta-feira os contornos da transferência de Kylian Mbappé para o PSG no verão de 2017 e a forma como o Real Madrid entrou 'forte' no negócio.



Os merengues estariam dispostos a pagar 214 milhões de euros pelo internacional francês, tendo mesmo chegado a um acordo com o Monaco para o pagamento de 180 milhões de imediato e assumindo cobrir os 34 milhões de impostos inerentes ao negócio. Ainda assim, Mbppé não ficou rendido à proposta, preferindo rumar ao PSG. Ora, a única condição que Dimitri Vasyliev, vice-presidente dos monegascos, colocou foi que o PSG teria de igualar a proposta do Real Madrid. O negócio acabou por se concretizar no derradeiro dia de mercado com um empréstimo e a inclusão de uma opção de compra obrigatória de 180 milhões de euros.



Mbappé viu também algumas das suas exigências aceites pelo PSG: segundo o Football Leaks, os parisienses pagaram um bónus pela assinatura do jogador (5 milhões de euros, em duas tranches, durante as duas primeiras temporadas) e também um salário de 10 milhões de euros livres de impostos.



No entanto, o internacional francês também ouviu um 'não' a algumas das suas vontades, a primeira das quais relacionada com a Bola de Ouro. Mbappé queria que, caso conquistasse o galardão, o seu salário passaria a ser de 30 milhões, passando a ser o jogador mais bem pago do PSG. Os franceses recusaram e acordaram dar 500 mil euros limpos se o futebolista arrecadasse o prémio.