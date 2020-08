Futebol na China volta a ter adeptos nas bancadas pela primeira vez após início da pandemia

A Superliga chinesa está a planear permitir adeptos para o jogo SIPG de Xangai - Beijing Guoan a ter lugar este sábado. Será o primeiro jogo com adeptos desde que começou a pandemia da Covid-19.

As autoridades que regulam o futebol chinês reuniram-se esta quarta-feira com as autoridades de Suzhou, a oeste de Xangai, e pretendem que haja 500 adeptos de cada um dos emblemas.

O jornal chinês Beijing Youth Daily referiu, esta quinta-feira, que os números aguardam a aprovação de "departamentos relevantes", mas que um total de 1.900 fãs poderão ser autorizados a assistir ao encontro. O número inclui os adeptos dos clubes, médicos que ajudaram no combate à pandemia da covid-19 e os trabalhadores envolvidos no combate às cheias que o país atravessou recentemente.

Quem for assistir ao jogo tem que passar por uma verificação da temperatura corporal à entrada do estádio, apresentar um certificado que comprove que testaram negativo ao coronavírus, usar máscara e manter pelo menos um metro de distância.



O campeonato foi retomado a 25 de julho à porta fechada.