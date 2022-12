Futebol profissional contribuiu com 617 milhões de euros e representa 0,29% do PIB

O futebol profissional contribuiu em 2021/22 com 617 de milhões de euros para o PIB português, um aumento de mais de 10% em comparação com o período transato, segundo a sexta edição do Anuário do Futebol Profissional Português, divulgada esta quarta-feira.

O relatório, elaborado pela EY (antiga Ernst&Young) em parceria com a Liga Portugal e que "retrata o impacto económico, cultural e social da indústria do futebol", mostra que o setor representa 0,29% do PIB português, tendo ampliado a sua contribuição em 12,02%.

"Este acréscimo é justificado pelo regresso do público aos estádios, que permitiu um aumento das receitas de bilheteira, e das participações das equipas portuguesas na Liga dos Campeões na época 2021/22", lê-se no documento.

No total, as 34 sociedades desportivas, que compõem a I Liga e II Liga, registaram um volume de negócios de 917 milhões de euros. Em 2020/21, esse valor ficou nos 792 milhões de euros.

"Os dados apresentados mostram o potencial desta indústria, em crescendo natural se tivermos em conta um 2020/21 de portas fechadas e um 2021/22 a enfrentar, ainda, fortes constrangimentos devido à pandemia", afirmou o presidente da Liga, Pedro Proença, em declarações divulgadas pelo organismo.

Na última época, o futebol profissional foi também responsável por 3595 postos de trabalhos, entre jogadores, treinadores e funcionários afetos às áreas de suporte, gestão e administração.

Os salários ascenderam aos 319 milhões de euros, ocupando os jogadores o topo da tabela remuneratória, com um total agregado de 238 milhões de euros.

"A apresentação destes números mostra a importância do futebol no tecido económico nacional. Uma relevância que justifica um reconhecimento diferente para o futebol profissional enquanto fenómeno de massas", defendeu Proença.

Ainda segundo o relatório, em 2021/22 passaram 2,4 milhões de pessoas pelos estádios da I Liga e apenas 307 mil nos jogos da II Liga.

A Liga Portugal fechou a época com o sétimo ano consecutivo de resultados positivos, desta vez com lucros de cerca de 1,2 milhões euros e com um receite recorde de 22 milhões de euros. 8,2 milhões de euros foram libertados para distribuir pelos clubes.