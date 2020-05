Futebol regressa este sábado. Conheça os horários dos jogos deste fim de semana na Alemanha

Depois do "sim" da Chanceler Angela Merkel ao regresso da Bundesliga, a federação alemã reuniu-se com os 36 clubes da 1ª e 2ª ligas e definiu este sábado como data para a retoma do campeonato.



O dia reserva cinco jogos, entre eles o confronto entre o Borussia Dortmund de Raphaël Guerreiro e o Schalke 04, o famoso dérbi de Ruhr.





Sábado, 16 de maio:Borussia Dortmund - Schalke 04 (14h30)RB Leipzig - Friburgo (14h30)Hoffenheim - Hertha (14h30)F. Düsseldorf - Paderborn (14h30)Augsburgo - Wolfsburgo (14h30)E. Frankfurt - B. Mönchengladbach (17h30)Domingo, 17 de maio:Colónia - Mainz (14h30)U. Berlim - Bayern (17horas)Segunda-feira, 18 de maio:Werder Bremen - B. Leverkusen (19h30)