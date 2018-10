Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Futebolista Arda Turan acusado de agressão arrisca pena de prisão de 12 anos e meio

Jogador ter-se-á envolvido em confrontos com o cantor Berkay Sahin em Istambul.

16:22

O futebolista turco Arda Turan foi esta segunda-feira indiciado pelos crimes de posse ilegal de arma, assédio sexual e agressões e enfrenta uma pena de prisão máxima de 12 anos e meio, noticiou esta segunda-feira a agência privada DHA



Arda Turan, jogador do FC Barcelona emprestado na atual temporada ao Basaksehir, ter-se-á envolvido em confrontos com o cantor Berkay Sahin à saída de um popular estabelecimento de diversão noturna de Istambul.



Na origem do incidente terão estado comentários impróprios do futebolista, de 31 anos, à mulher do cantor.