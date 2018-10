Futebolista brasileiro de 24 anos encontrado morto em zona de mato no Brasil

Ferimentos feitos no jogador foram provocados por uma arma branca.

O São Paulo Futebol Clube lamenta profundamente a morte do meio-campista Daniel Corrêa Freitas. O clube se solidariza e presta condolências à família do atleta. — São Paulo FC (@SaoPauloFC) 29 de outubro de 2018

O futebolista brasileiro Daniel Freitas, de 24 anos e jogador do São Paulo, foi encontrado morto numa zona de mato no Paraná, Brasil, no passado sábado.Segundo avança a imprensa brasileira, a causa da morte ainda não é conhecida, mas o Instituto de Medicina Legal adianta que os ferimentos feitos no jogador foram provocados por uma arma branca.O clube brasileiro escreveu uma mensagem na sua conta de Twitter a lamentar o sucedido.