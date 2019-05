Maicol Lentini, uma das promessas das camadas jovens do Inter de Milão, morreu no passado domingo, aos 15 anos, após uma dura batalha contra uma doença prolongada.O jovem de 15 anos tinha abandonado os relvados em 2017 para iniciar os tratamentos mas Maicol acabou por não resistir e morreu este domingo, na residência da família em Xerbolò, na zona de Pavia, em Itália.O Inter de Milão publicou um comunicado onde partilha a "imensa dor" pelo "falecimento do jovem Maicol Lentini".