Futebolista do Sporting Rafael Barbosa envolvido em rixa

Quando os elementos do pelotão de intervenção da GNR chegaram às Festas do Junho, em Amarante, na madrugada de sábado, encontraram dois grupos envolvidos numa rixa.Um dos intervenientes nos confrontos era Rafael Barbosa, jogador dos quadros do Sporting, de 23 anos, e que nesta época representou o Portimonense e o Paços de Ferreira.Os militares terão indicado ao jogador e aos amigos para abandonarem o local, mas estes ignoraram a ordem. Foi nesse momento que, advertido novamente, Rafael Barbosa terá ameaçado um elemento da GNR e resistido à detenção.O futebolista acabou por ser levado para um carro-patrulha e transportado para o posto da GNR de Amarante, onde foi identificado e constituído arguido. Foi notificado para comparecer, hoje de manhã, em tribunal para ser ouvido."Foi um mal-entendido. Estava a separar uma confusão entre amigos meus quando apareceu a polícia, que já estava a cerca de 10 metros, a bater em toda a gente. Eu exaltei-me e pedi a um polícia para ele se identificar. Foi a única coisa que lhe disse. Depois fui logo levado para a carrinha e detido. Mas eu não resisti", disse aoRafael Barbosa."A confusão nem era comigo. É verdade que a conversa estava acesa com os meus amigos. Só quero esclarecer toda esta situação", frisou o futebolista.O Sporting manteve-se em silêncio em relação ao caso. Apesar da insistência do, não foi possível obter uma reação de Frederico Varandas.Rafael Barbosa tem contrato com os leões até 2020, mas nas duas últimas temporadas esteve emprestado ao Portimonense, de onde saiu em janeiro devido a um problema com o presidente dos algarvios, Rodiney Sampaio, que o terá agredido.Os leões emprestaram o atleta ao Paços de Ferreira na sequência do negócio de transferência de Luiz Phellype para Alvalade.