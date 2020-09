Futebolista do V. Guimarães testa positivo à Covid-19

Já há um caso ativo do novo coronavírus no plantel do V. Guimarães. Nelson da Luz, extremo angolano que foi o último reforço apresentado pelos vitorianos, testou positivo à Covid-19 e cumpre agora isolamento, ele que está assintomático.O isolamento é igualmente cumprido pelos funcionários do clube que tiveram "comportamentos considerados de risco" com o jogador, de 22 anos, nos últimos dias. Tudo isto é esclarecido pela SAD do Vitória em comunicado."O Vitória Sport Clube informa que o jogador Nelson da Luz testou positivo a SARS-CoV-2 nos exames efetuados à chegada a Portugal, não obstante os resultados negativos que antecederam e permitiram a sua viagem.Sendo este teste condição essencial para a integração dos jogadores no plantel, cumpre esclarecer que Nelson da Luz não chegou a integrar os trabalhos da equipa e que perante o teste positivo foram obviamente cumpridos os procedimentos protocolares, que passam pela notificação das autoridades sanitárias e pelo isolamento do jogador, que se encontra assintomático, e dos funcionários que com ele mantiveram contactos considerados de risco.Tal como também decorre do protocolo, o grupo de trabalho do Vitória SC mantém a sua rotina de treino, mantendo-se igualmente a testagem regular do plantel, da equipa técnica e do staff de apoio".