Futebolista francês Dembélé operado com sucesso enfrenta quatro meses de paragem

O avançado do FC Barcelona Ousmane Dembélé, que se lesionou ao serviço da França no Euro2020, no jogo contra a Hungria, foi operado com sucesso ao joelho direito, ficando de baixa durante quatro meses, anunciaram hoje os catalães.

Dembélé, de 24 anos, foi operado em Turku, na Finlândia, pelo médico Lasse Lempainen, especialista neste tipo de lesões, sob a supervisão dos serviços médicos do FC Barcelona, especificaram os 'blaugrana'.

Dembélé participou nos dois primeiros compromissos de França na fase de grupos, saltando do banco frente a Alemanha e Hungria, quando se lesionou, já não tendo jogado frente a Portugal, na terceira partida dos gauleses no agrupamento F.

O extremo tinha ultrapassado uma fase de sucessivas lesões, fazendo uma época de 2020/21 consistente ao serviço do FC Barcelona, onde foi aposta regular do técnico holandês Ronald Koeman, tendo disputado 44 encontros e marcado 11 golos.

França e Suíça disputam hoje um lugar nos 'quartos' do Euro2020, com o jogo programado para as 20:00.