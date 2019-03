Futebolista grávida de cinco meses gera polémica por continuar a treinar

Jovem de 28 anos representa a equipa feminina do Orlando Pride, parte do grupo dos Orlando City, nos Estados Unidos.

Achava que não ia estar a começar a pré-época com cinco meses e meio de gravidez, mas aqui estamos", escreveu no Twitter.





I didn’t think I’d be starting off preseason 5.5 months pregnant but here we are. pic.twitter.com/smuA4nFx9n — Sydney Leroux Dwyer (@sydneyleroux) March 4, 2019

Uma jovem de 28 anos está a gerar polémica por treinar futebol grávida de cinco meses e meio.Sydney Leroux Dwyer representa a equipa feminina de futebol do Orlando Pride, que faz parte do grupo dos Orlando City, nos Estados Unidos, e até ela brinca com a situação: "A polémica não se fez esperar e as opiniões dividem entre quem considera que a mulher está a negligenciar o bebé e quem apoia a gravidez com atividade física intensa.