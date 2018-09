Futebolista Jackson Martínez lança álbum de música cristã

"No Temeré" tem sete temas e foi lançado esta segunda-feira.

17:37

Palma Productions.

Martínez foi emprestado ao clube algarvio até final da época pelos chineses do Guangzhou Evergrande, sendo que não compete há quase dois anos, devido a uma lesão no tornozelo direito.







O futebolista Jackson Martínez, atualmente ao serviço do Portimonense, lançou um álbum de música cristã, intitulado "No Temeré" - "Não Temerei", em português.O CD tem sete temas e um total de cerca de 28 minutos. É editado pelaO álbum do avançado colombiano, de 31 anos, foi dado a conhecer ao público esta segunda-feira e é composto pelos temas "Bendíceme", "Quiero Más de Ti", "Ve a Cristo", "No Temeré", "Conmigo Estás", "Dios Tiene el Control" e "No Hay Amor Igual".Na Amazon francesa , o CD está à venda por 9.03 euros.