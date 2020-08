Futebolista Mário Rui está a passar férias em Sines

O futebolista internacional português Mário Rui está a passar um período de férias na sua terra natal, a cidade de Sines.

Mário Rui tem aproveitado a estadia em Sines para conviver com os amigos de infância, para frequentar a praia com a família e para degustar a gastronomia da região nalguns restaurantes da cidade.

Segundo adianta a imprensa italiana, o lateral esquerdo Mário Rui terá tudo acordado com o Nápoles para renovar até 2025.

Mário Rui, de 29 anos, tem contrato até 2022, mas o emblema napolitano quis prolongar o seu vínculo e o jogador vai passar a receber entre 2.5 e 2.8 milhões de euros.

O lateral que tem sido uma das figuras na equipa do técnico Gennaro Gattuso, iniciou a carreira no Vasco da Gama e conta com passagens pelas formações do Sporting, Valência e Benfica.

Como sénior jogou em Portugal no Fátima, seguindo depois para o futebol italiano onde já representou o Parma, Gubbio, Spezia, Empoli, Roma e, atualmente, defende o Nápoles.